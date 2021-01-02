اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ 13 ساعة غدا لتعقيم الشبكات

السبت، 02 يناير 2021 05:50 م
انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ 13 ساعة غدا لتعقيم الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، غداً الاثنين، من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك لعمل غسيل وتعقيم مروقات محطة مياه محلة أبو على، وكذلك تعقيم وغسيل مروقات والخزان الأرضى بمحطة مياه الكشلة وعمل صيانة على خط مياه قطر 600 مم حديد المغذى الأرياف دسوق طريق دسوق قلين أمام القنطرة البيضاء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 


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