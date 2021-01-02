اليوم السابع
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خالد صلاح
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المكسيك تعلن إدخال أحد الأطباء للعناية بعد تطعيمه بلقاح فايزر ضد كورونا

السبت، 02 يناير 2021 10:14 م
المكسيك تعلن إدخال أحد الأطباء للعناية بعد تطعيمه بلقاح فايزر ضد كورونا لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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أعلنت الصحة المكسيكية عن نقل أحد الأطباء إلى العناية المشددة، بعد تطعيمه بلقاح "فايزر" الأمريكى ضد كورونا، على خلفية إصابته برعشة وصعوبة فى التنفس وأعراض التهاب الدماغ.

وذكرت الوزارة - فى تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - أن الطبيب البالغ 32 عاما تم إدخاله إلى العناية المركزة بعد إصابته بطفح جلدى وتشنجات وضعف فى العضلات، وصعوبة فى التنفس خلال نصف ساعة بعد التطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى فى الوقت الراهن التحقيق فى أسباب رد الفعل هذا على اللقاح الأمريكي.

وأوضحت أن التشخيص الأولى يشير إلى إصابته بالتهاب الدماغ أو النخاع الشوكى ويتلقى الأدوية اللازمة لتقليل الالتهاب.

 


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