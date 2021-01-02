اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 04:25 م
خالد صلاح
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الصين تتخذ إجراءات ضد إلغاء أمريكا إدراج بعض شركاتها

السبت، 02 يناير 2021 03:09 م
الصين تتخذ إجراءات ضد إلغاء أمريكا إدراج بعض شركاتها أمريكا والصين
رويترز

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 قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية مصالح شركاتها بعدما بدأت بورصة نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها علاقات عسكرية.
 
وقالت بورصة نيويورك، يوم الخميس، إنها ستلغي إدراج الأوراق المالية لشركات (تشاينا تليكوم) و(تشاينا موبايل) و(تشاينا يونيكوم)، بعد تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر، لمنع الاستثمارات الأمريكية في 31 شركة تقول واشنطن إن الجيش الصيني يملكها أو يتحكم فيها.
 
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق وينتهك المنطق الذي يعمل به".
 
وأضاف البيان "كما أن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فحسب، بل يلحق أيضا ضررا بمصالح المستثمرين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة".
 
وإلى جانب حديثها عن اتخاذ تدابير لحماية شركاتها، دعت الوزارة أيضا الولايات المتحدة إلى الوصول لحل وسط مع الصين وإعادة العلاقات التجارية الثنائية إلى مسارها.
 
وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.
 
وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.
 
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.
 
وعبر دبلوماسيون صينيون عن أملهم في أن يسهم انتخاب بايدن في تخفيف التوتر بين البلدين.

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ترامب

علاقات دولية

العلاقات الأمريكية الصينية

اقتصاد الصين

عقوبات أمريكية

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