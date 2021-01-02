الصحة العراقية تسجل 840 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 840 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إلى تسجيل 1929 حالة شفاء جديدة من الفيروس.