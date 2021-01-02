إنشاء أول كرسى لليونسكو بجامعة الإسكندرية فى التراث الثقافى المغمور بالمياه

الإسكندرية - أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وأودرى أزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، إتفاقية إنشاء كرسى اليونسكو الجامعى فى مجال التراث الثقافى المغمور بالمياه، ومقره مركز الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ، ويعتبر كرسى اليونسكو فى التراث الثقافى المغمور بالمياة ، هو أول كرسى جامعى، يتم إنشاءه فى جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، إلى أن كراسى اليونسكو الجامعية ، تعتبر بمثابة مشروعات مشتركة مابين مؤسسات التعليم العالى ومنظمة اليونسكو، وذلك من أجل تعزيز المعرفة والتعليم والبحث فى أحد المجالات الذى يمثل أولوية بحثية مشتركة لكل من المؤسسة التعليمية واليونسكو.

وأضاف أن برنامج كراسى اليونسكو الجامعية لمؤسسات التعليم العالى توفر منصة للحوار وفرص لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي، كما يعمل كرسى اليونسكو كمركز تميز يساهم فى بناء قدرات مؤسسات التعليم العالى من خلال تبادل المعارف ، وتشجيع التعاون الدولى فى إطار التنمية المستدامة

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن كرسى اليونسكو الجامعى فى التراث الثقافى المغمور بالمياة يديره الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية وعضو اللجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو، ويهدف كرسى اليونسكو فى مجال التراث الثقافى المغمور بالمياه إلى رفع الوعى العام بذلك التراث، لا سيما فى البلدان العربية والإفريقية، وتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه.

كما يهدف إلى بناء كوادر متخصصة فى مجال الآثار البحرية والغارقة، وتقديم الاستشارة العلمية والفنية لمختلف الجهات المعنية بالتراث الثقافى الغارق ، بما فى ذلك البحث، والتوثيق، والحفظ والعرض العام ، من ناحية أخري ، يقوم المشروع بعقد دورات تدريبية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال الأثار المغمورة بالمياه ، والسعى نحو إدخال هذا التخصص ضمن المقررات الجامعية فى المنطقة، إلى جانب التعاون مع مختلف المنظمات المعنية بالتراث مثل شبكة اليونسكو الجامعية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، المجلس الدولى للمواقع والآثار، وغيرها.

يذكر أنه يوجد حتى الآن على مستوى العالم 833 كرسى جامعى لليونسكو فى 114 دولة.