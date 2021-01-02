إعادة تشكيل وحدة "حياة كريمة" بديوان عام الدقهلية لسرعة انجاز المشروعات

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإعادة تشكيل وحدة "حياة كريمة " بديوان عام محافظة الدقهلية ، وذلك برئاسة منال الغندور، السكرتير العام المساعد، وتحت إشراف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، وعضوية رئيس مركز ومدينة شربين ، والذى تم اختياره لتنفيذ التطوير بعدد 26 قرية بنطاق المركز فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1000 قرية ، ليتضمن التطوير الشامل لكافة خدمات المرافق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه القرى .

وأوضح التقرير ، أن اللجنة تضم فى عضويتها كلا من "مدير عام الإدارة العامة للتنمية البشرية ، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ومدير إدارة المرافق والبنية التحتية ، ومدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات ، ومدير إدارة الاعلام والصحافة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعى والشئون الصحية والاسكان والتربية والتعليم ، والطرق، والشباب والرياضة ومسئولى شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى ، وهيئة الابنية التعليمية" .

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مهمة اللجنة تتركز فى الإشراف وتقديم الدعم الفنى لفرق المراكز فى أداء مختلف أدوارها وإعداد مشروعات الخطة الاستثمارية بالتعاون مع فرق المراكز، ومتابعة تقدم تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات واعداد تقارير المتابعة الدورية بصفة نصف شهرية وعرضها .

كما تقوم اللجنة برصد المعوقات التى تواجه تقدم تنفيذ المشروعات لعرضها واتخاذ ما يلزم بشأنها ، وأيضا الاشراف على توثيق مختلف التدخلات والأنشطة والإعلام الدورى عن أنشطة المبادرة ، وكذا الإشراف على تشكيل إاشراك لجان التنمية على مستوى القرية ومتابعة توثيق إجتماعتها وتوصياتها ، وهذا وقد أكد محافظ الدقهلية على قيام جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره .

وفى ذات السياق ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة للسيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة ، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار" مبادرة حياة كريمة " والتى تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية ، بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفى إطار المتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.