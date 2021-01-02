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أسد يهاجم عاملا في حديقة حيوان الإسكندرية..اليوم السابع يرصد الحقيقة (فيديو)

السبت، 02 يناير 2021 02:00 م
أسد يهاجم عاملا في حديقة حيوان الإسكندرية..اليوم السابع يرصد الحقيقة (فيديو) حديقة حيوان الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يقدم" اليوم السايع" فيديو لايف من داخل حديقة حيوان الإسكندرية بعد إصابة عامل بالحديقة وتعرضه لهجوم أسد، وكشفت الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير عام حديقة الإسكندرية، أن الحديقة لم تشهد واقعة مهاجمة أسد لحارسه، مؤكدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الواقعة جاءت بسبب تخطى أحد الزائرين حاجز القفص الحديدى للأسد، ما عرضة للخطر، وأسرع الحارس لإخراج الزائر خارج الحاجز ، ومع اقترابه من الأسد أصيب بخدش بسيط، ومع محاولة الابتعاد عن الأسد أصيب الحارس بشرخ فى الكتف نتيجة الاصطدام بحائط رخامى، موضحة أنه  تم نقل الحارس إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة. ولقد شهدت الحديقة إقبالا بنسب متفاوتة منذ إعادة التشغيل فى شهر أغسطس الماضى، بعد توقف 5 أشهر وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
من جانبها أكدت نبيلة عزيز مدير عام الحديقة أنه منذ إعادة افتتاح الحديقة فى أغسطس الماضى والحديقة تستقبل الزائرين بنسب متفاوتة حيث يزيد الأقبال فى أيام الأعياد والأجازات ، وتقل فى الأيام العادية وأيام نوات الشتاء .
 
وحول الإجراءات الاحترازية، قالت إن إدارة الحديقة قامت بتوفير نحو 3 كواشف حرارية ومنع دخول أى زائر دون ارتداء الكمامات ، بالاضافة الى الحرص على التباعد الاجتماعى و وضع لافتات ارشادية لتكبيق الاجراءات الاحترازية ، أمام مدخل متحف التاريخ الطبيعى و بيت الزواحف و بيت الاسد ،وعلى مسافات متفرقة من الحديقة ،  ويتم إستقبال الجمهور بنسبة لاتتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشعيل الحدائق و المتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها .
 
 
 
 

الاسكندرية

حديقة حيوان الاسكندرية

هجوم اسد على الحارس

حديق الحيوان

هجوم اسد

اسد

اسد يهاجم

اسد يهاجم عامل

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حديقة حيوان الإسكندرية

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