اليوم السابع
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موجة من الطقس السيئ تضرب مدن محافظة دمياط مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الإثنين، 18 يناير 2021 12:27 ص
موجة من الطقس السيئ تضرب مدن محافظة دمياط مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت أغلب مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ مساء اليوم الأحد، حيث تعرضت أغلب المدن لأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بموجة من الصقيع بسبب انخفاض درجة الحرارة ليلا، مع استمرار إغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، ما يعوق حركة إبحار سفن الصيد. 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة ورفع مياه الإطار من الشوارع لتسهيل حركة المرور .

ووجهت المحافظ بالعمل على جاهزية كافة المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أى أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، كما أكدت محافظ دمياط أنه يتم المتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

 

 

 


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