رومانيا تسجل 57 حالة وفاة وأكثر من 2000 إصابة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا أكثر من 2100 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) الدولية، أنه منذ بداية الجائحة سجلت رومانيا نحو 694 ألف إصابة بالفيروس و17 ألفا و200 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، كما يتلقى في الوقت الحالي 1076 مريضًا العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.
وبالنظر إلى معدل الإصابات، فإنه لا يوجد سوى العاصمة بوخاريست ومقاطعات إلفوف جنوبي البلاد، وتيميش غربي البلاد، وكلوج نابوكا شمال غربي البلاد، مازالوا مصنفين باللون الأحمر، ما يشير إلى ارتفاع نسبة الإصابات.
رومانيا تسجل 57 حالة وفاة وأكثر من 2000 إصابة بفيروس كوروناالإثنين، 18 يناير 2021 12:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت رومانيا أكثر من 2100 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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