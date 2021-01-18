رئيس وزراء بريطانيا يدعو نظيره الهندى لحضور قمة مجموعة السبع

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نظيره الهندي، ناريندرا مودي، لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.
وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن جونسون وجه الدعوة لمودي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم بعد أن تم اختيار الهند إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا كدول ضيفه على القمة متعددة الأطراف.
كما أعرب جونسون عن نيته زيارة الهند قبل قمة مجموعة السبع، وذلك بعد أيام من إلغاء زيارة كانت مقررة هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتشهد المملكة المتحدة حاليا موجة قوية من العدوى بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، إلا أنها تأمل في أن تكون قادرة على رفع القيود الاحترازية بحلول الربيع عبر الاستعانة بعمليات التطعيم ضد الفيروس.
رئيس وزراء بريطانيا يدعو نظيره الهندى لحضور قمة مجموعة السبعالإثنين، 18 يناير 2021 12:00 ص
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
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دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نظيره الهندي، ناريندرا مودي، لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.
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