806 إصابات جديدة بكورونا في المغرب و31 وفاة

(رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1240 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 459671.

كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعا من 23 أمس ليصل مجمل الوفيات جراء الفيروس إلى 7942.