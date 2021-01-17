اليوم السابع
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806 إصابات جديدة بكورونا في المغرب و31 وفاة

الأحد، 17 يناير 2021 10:01 م
806 إصابات جديدة بكورونا في المغرب و31 وفاة كورونا
(رويترز)

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 أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1240 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 459671.

كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعا من 23 أمس ليصل مجمل الوفيات جراء الفيروس إلى 7942.

 

 

 


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وباء كورونا

المغرب

الرباط

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