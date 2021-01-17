اليوم السابع
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خالد صلاح
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50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من السعودية للسودان لمجابهة كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 04:35 م
50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من السعودية للسودان لمجابهة كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سلمت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم، 50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس، منحة سعودية للسودان لمجابهة جائحة كورونا، إلى جانب 3 أطنان من أدوية أمراض أخرى.
وقال رئيس الشئون الإعلامية والسياسية بسفارة السعودية فيصل بن عائد الشهري، خلال تسليم المستلزمات الطبية اليوم الأحد، إن تلك المساعدات تأتي وفق توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
من جانبه، أكد مدير عام الصندوق القومي للامدادات الطبية السوداني المكلف الدكتور بدر الدين الجزولي، أنه سيتم توصيل كل المساعدات والمنح لمستحقيها في كل الولايات، مشيرا إلى تكوين لجنة مركزية بالامدادات لتوزيع هذه المنح حسب الاحتياجات الحقيقية في السودان.
وثمن جهود المملكة ودعمها المستمر للسودان، مما يدل على عمق الروابط وتميزها بين الشعبين.


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