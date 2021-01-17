4 جامعات صينية تقدم "منح دراسية" لشباب الباحثين للحصول على الدكتوراه في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية الشقيقة (شيان - ووهان - وسط الصين - ووهان للتكنولوچيا)، فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية التي تم إهداؤها لشباب الباحثين للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين بأحد الكليات المعنية بجامعة بنها، ولا يتجاوز سنه الـ35 عام، بالإضافة إلى تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية وتوقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021، كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوة.

وأضح "الجيزاوى"، أن الاوراق المطلوبة هى شهادة البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير وشهادة الماجستير للمتقدم لدرجة الدكتوراة، و كشف تقديرات البكالوريوس للمتقدم لدرجة الماجستير وشهادة الماجستير للمتقدم لدرجة الدكتوراة، وشهادة من الكلية تفيد بأن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية فى الكليات التى يتم التدريس بها بالإنجليزية، ومقترح بحثى باللغة الإنجليزية فى حدود ٨٠٠ كلمة، و٢ خطاب توصية من أساتذة فى المجال ويفضل أن يكون أحدهما من أحد المشرفين على الرسالة، السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية موضح بها النشر العلمى (إن وجد) واسم الأب والأم ووظائفهما، وصورة جواز السفر، وصورة شخصية إلكترونية حديثة JPG، وتقرير الكشف الطبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى، وتقديم فيش جنائى معتمد ومترجم إلى اللغة الانجليزية، وشهادة التوفل أو الإيلتس (إن وجد)، وخطاب ترشيح الكلية.

يتم الترشيح من خلال الكلية بعد استيفاء التعهد الخاص بالبند رقم ٥ بشروط التقدم ويتم فحص الأوراق من قبل الموظف المختص ويتسلم الطالب إيصال يفيد باستلام الأوراق موضح به تاريخ ووقت التقدم.

وأشار، إلى أن مدة الإعلان تبدأ من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة ولمدة خمسة عشر يوماً ولن تقبل أى طلبات بعد انتهاء المدة المقررة، كما أنه يجب على المتقدم مراعاة أن يكون الاسم فى جميع الشهادات الدراسية وجميع الأوراق المقدمة مطابقة تماماً للاسم باللغة الانجليزية فى جواز السفر، ويجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطابقة أو متشابهة، وأن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة وتسليمها الأصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة، ولا يتم المطالبة بأصول الأوراق حتى لو لم يتم الحصول على المنحة.

كما يوقع الطالب على تعهد يفيد بعدم ترشحه على منح أخرى خلال فترة التقدم وأن يلتزم بتنفيذ المنحة فور الحصول عليها، وأن أى إخلال بما سبق يعرض الطالب للتحويل لمجلس تأديبي وحرمانه من التقدم لأى منح أخرى مستقبلاً لما فى ذلك الإخلال من تأثير سلبى على علاقة جامعة بنها بالجامعات الصينية الصديقة.

يراعى عدم التقدم لأكثر من جامعة صينية فى نفس العام لأن ذلك يظهر على موقع التقدم للجامعات الصينية ويؤثر سلباً على مصداقية المتقدم وجامعة بنها كما يؤدى لحرمان المتقدم من الحصول على المنحة، كما أن جامعة بنها غير مسؤولة عن أى طلبات لا تتم عن طريق الجامعة.

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