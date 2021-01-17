ومن جانب آخر، عارض وزيري الصحة يانس شبان والداخلية هورست زيهوفر ذلك؛ حيث قال زيهوفر "إنه لطالما رفضت الحكومة الفيدرالية حتى الآن الامتيازات الممنوحة للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وهو ما يجب أن نلتزم به"، فيما قال شبان "إنه من غير المعروف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مازالوا قادرين على نقل العدوى للآخرين؛ نظرا لوجود سلالة جديدة من كورونا تعتبر معدية للغاية، كما أن المجتمع ينتظر تضامنا ولا يمكن أن نتسبب في حدوث انقسام فعلى الجميع التحلي بالصبر".



وحذر وزيرا الصحة والداخلية من حدوث انقسام في المجتمع حال تطبيق ذلك.