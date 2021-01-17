اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الإعلام اليمنى يناشد العالم بإدانة تدمير الحوثيين لآثار بلاده

الأحد، 17 يناير 2021 04:21 م
وزير الإعلام اليمنى يناشد العالم بإدانة تدمير الحوثيين لآثار بلاده وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى
أ ش أ

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ناشد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والـ(يونسكو) بإدانة التدمير الحوثي الممنهج لآثار اليمن، مطالبا بالتدخل لحمايتها؛ باعتبارها جزءا من التراث الإنساني.
وأدان وزير الإعلام اليمني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم /الأحد/ - قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة.. قائلا "إن مليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة ،الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية".
وأضاف: "إن قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت (قلعة ميدي) التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في (زبيد وباجل والزيدية والزهرة) إلى أماكن للتدريب، وتخزين الأسلحة، وثكنات عسكرية، ومعتقلات للمناهضين لانقلابها، والرافضين لسياساتها".


اليمن

ميليشيا الحوثى

معمر الإريانى

أثار اليمن

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