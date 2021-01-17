مركز سموم جامعة بنها يعلن استقبال 197 حالة بديسمبر 42.6% منها تناول أدوية خطأ

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، بقيادة الدكتورة شيرين الخولى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم، تقرير المركز عن شهر ديسمبر للعام الماضى 2020، للحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 197 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 42.6% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 84 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 29 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 22 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 13 حالة مخدرات، و11 حالات تسمم غذائي، و12 حالات مشتقات بترولية، و26 حالة اختناق غاز.