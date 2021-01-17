محافظ بنى سويف: مجموعات عمل ميدانية لمتابعة مشروع تطوير 66 قرية

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى محافظ ، بنى سويف، بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزى ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذى يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة

وأوضح المحافظ ، أن الإشراف على آليات عمل هذه المجموعات من مهام نائب المحافظ " عاصم سلامة "، ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ " . محمد جبر "، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك فى تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسى من أبناء المحافظة، ويتابع على أرض الواقع المشروعات شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية

كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة فى الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، ومحو الأمية، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التى تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشى للمواطن القروى.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجموعة شباب من البرنامج الرئاسى من أبناء المحافظة، وفى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ، حيث تمت مناقشة تفعيل عمل المجموعات، وآليات العمل والتواصل، بحيث يكون تواصلا مستمرا على مدار الساعة ومباشرا، مع تفعيل التواصل بكافة الجهات المعنية تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ، ومتابعة مستمرة من معاون المحافظ.