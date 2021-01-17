محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائى بطول 277 كيلومتر خلال شهر ديسمبر

الفيوم - رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تطهير 277 كيلو و624 متر طولى بعدد 83 مجرى مائى بمختلف أنحاء المحافظة ، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف من الطمى والحشائش التى تعوق وصول مياه الرى إلى الأراضى الواقعة بالنهايات، وتجنباً لظروف الطقس السيئ.

أوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن تطهير 14 مجرى مائى "ترع" بطول 52كيلو و951 متر طولى بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السليسلة، وبحر الزربى الشرقي، وبحر ديسيا البلد، ومسقة علام، وبحر الروضة الشرقي، بالاضافة الى تطهير مخر السيل، وترعة العجوز، وبحر دار الرماد.

كما تم تطهير 10 مجرى مائى "ترع" بطول 49 كيلو و91 متر طولى بدائرة الإدارة العامة لرى غرب الفيوم، منها تطهير بحر المنيا الشرقي، وبحر الكوم، والجنابية اليمنى لحجز دفنو، وترعة غابة دفنو، وجنابية شقلوف، والجنابية اليسرى لبحر البنات، وجنابية كمال، وبحر ابو جندير، وبحر البلد، وبحر المعربين، وبحر الغرق،ومسقة الجريتلي، وبحر البشوات، وجنابية العيسوي، وبحر النزلة، وبحر البنات.

وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 17 مصرفاً بطول 76كيلو و65 متر طولي، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 42 مصرفاً بطول 98 كيلو و698 متر طولي، خلال شهر ديسمبر أيضاً، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الخرس، ومصرف البشيهية، والقاطع الشرقي، والقاطع الغربي، والمأتين، ومصرف خوردالية داخل الكتلة السكنية لقرية ابجيج، التابعة لمركز الفيوم.

الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجارى المائية والمصارف والترع التى يجرى تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتى فى اطار خطة شاملة للتطهير، وتجنباً لظروف الطقس السيئ، والسيول الطارئة التى قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.