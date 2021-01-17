محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائى بطول 277 كيلومتر خلال شهر ديسمبر

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تطهير 277 كيلو و624 متر طولى بعدد 83 مجرى مائى بمختلف أنحاء المحافظة ، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف من الطمى والحشائش التى تعوق وصول مياه الرى إلى الأراضى الواقعة بالنهايات، وتجنباً لظروف الطقس السيئ.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن تطهير 14 مجرى مائى "ترع" بطول 52كيلو و951 متر طولى بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السليسلة، وبحر الزربى الشرقي، وبحر ديسيا البلد، ومسقة علام، وبحر الروضة الشرقي، بالاضافة الى تطهير مخر السيل، وترعة العجوز، وبحر دار الرماد.
كما تم تطهير 10 مجرى مائى "ترع" بطول 49 كيلو و91 متر طولى بدائرة الإدارة العامة لرى غرب الفيوم، منها تطهير بحر المنيا الشرقي، وبحر الكوم، والجنابية اليمنى لحجز دفنو، وترعة غابة دفنو، وجنابية شقلوف، والجنابية اليسرى لبحر البنات، وجنابية كمال، وبحر ابو جندير، وبحر البلد، وبحر المعربين، وبحر الغرق،ومسقة الجريتلي، وبحر البشوات، وجنابية العيسوي، وبحر النزلة، وبحر البنات.
وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 17 مصرفاً بطول 76كيلو و65 متر طولي، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 42 مصرفاً بطول 98 كيلو و698 متر طولي، خلال شهر ديسمبر أيضاً، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الخرس، ومصرف البشيهية، والقاطع الشرقي، والقاطع الغربي، والمأتين، ومصرف خوردالية داخل الكتلة السكنية لقرية ابجيج، التابعة لمركز الفيوم.
الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجارى المائية والمصارف والترع التى يجرى تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتى فى اطار خطة شاملة للتطهير، وتجنباً لظروف الطقس السيئ، والسيول الطارئة التى قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.
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