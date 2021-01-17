محافظ الغربية يتابع رصف طريق المستشار عدلى منصور بطنطا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافـظ الغربية رصف طريق المستشـار عدلى منصور بمركز ومدينة طنطا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021 وأوضح المحاسـب حسـام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنط فى بيان له أنه جارى الانتهـاء من هذا الطريق الحيوى الذى يربط ما بين منطقة الإستاد ومجمع المواقف والكليات بسبرباى .

يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف 24 شـارع وطريق بمركز طنطا" 16 فى الخطة الاستثمارية4 فى الخطة الإضافية و 4 فى خطة رد الشيء لأصلة".

من ناحيه أخرى استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المختص بمشروع تطوير المحليات برئاسة اللواء محمد عزت المشرف العام على المشروع، والعميد مهندس أحمد طعيمة مشرف المشروع بالغربية، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع بالمحافظة.

واستعرض اللواء محمد عزت خلال العرض التقديمى خطوات تفعيل ميكنة 10إدارات بالديوان العام للمحافظة وعرض مؤشرات الأداء عن المحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.

وأوضح الدكتور طارق رحمى أنه تم الاتفاق على ميكنة 10 إدارات أخرى، كذلك تم الاتفاق على شراء ماكينات تحصيل فورى لخدمات المواطنين للتحصيل الفورى للغرامات وفتح خدمة التقديم على الخدمات الحكومية أون لين دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، حيث ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين لتيسير عملية الحصول على الخدمات لكافة المواطنين.

وعقب الاجتماع توجه الوفد برفقة المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالمحافظة إلى مدينة قطور لمتابعة مستوى التدريب على التطبيقات.