محافظ البحيرة: انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.

وقال هشام آمنة ، إن المحافظة استعدت من خلال أكثر من 1115 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياه أولا بأول ، مشيرا الى أنه وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، مع المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعى ، فضلا عن تواجد جميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيراً أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً.

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجارى رفع التراكمات أولاً بأول مع الصيانة الفورية لأى أعطال قد تحدث مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.



انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار (1)



انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار (2)



انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار (3)



انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار (4)



انتشار فرق مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار (5)