مجلس السيادة بالسودان: يشكل لجنة تقصى حقائق فى أحداث غرب دارفور

كتب أحمد عرفة

أعلن مجلس السيادة في السودان، عن تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق فى أحداث غرب دارفور ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، كشفت ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، وتبذل الكوادر الطبية جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض"

وقرر مجلس السيادة في السودان ، إرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور، وقال مجلس السيادة في السودان إن إرسال تعزيزات هدفه حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور ، فيما أكد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن التعزيزات الأمنية إلى غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا ، قائلا :موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض في أي حروب.