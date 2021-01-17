كوريا الجنوبية تمدد حظر التجمعات وتخفف القيود على المقاهى وصالات الجيم

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تمديد مستوى التباعد الاجتماعي الحالي في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين، وخففت القيود على أعمال المقاهي وصالات الألعاب الرياضية، وغيرها من المرافق المغلقة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه بموجب الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ غدا /الاثنين/، ستستمر العاصمة سول وضواحيها في تطبيق المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي من خمسة مستويات، وستظل بقية البلاد تحت المستوى 2، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر، فضلا عن القيود على العمل بعد الساعة التاسعة مساء.

ومع تطبيق إجراءات الحظر المعدلة، يسمح بتناول المشروبات داخل المقاهي على غرار المطاعم وذلك حتى التاسعة ليلا، بعد أن كان يُسمح لها فقط بتسليم الطلبيات لتناولها في الخارج أو توصيلها إلى المنازل، كما يمكن حضور الطقوس الدينية في الكنائس بشرط ألا يتجاوز عدد المشاركين 10% من عدد المقاعد في كنائس العاصمة وضواحيها، و20% في بقية المناطق في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون "إن هذه الإجراءات قد ساعدت على كبح جماح العدوى في الأسابيع الأخيرة".. مضيفا "أثناء إعلان الإجراءات الجديدة خلال اجتماع المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة، لقد ناقشنا بجدية الرأي القائل بأنه يجب علينا العودة إلى الحياة اليومية بسرعة من خلال تشديد إجراءات مكافحة الفيروسات بصورة أكبر، والرأي الآخر الذي يقول إنه لم يعد بإمكاننا تجاهل معاناة الشركات الصغيرة".