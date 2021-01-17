كامالا هاريس: العلم ليس خدعة وبايدن سيستثمر في الجيل القادم من العلماء

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أهمية وضع العلم والعلماء فى إدارة الرئيس بايدن، بل الاستثمار فى الاجيال القادمة من العلماء، وغردت هاريس على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "العلم وراء تغير المناخ ليس خدعة. العلم وراء مواجهة فيروس كورونا ليس متحيزًا. الرئيس بايدن لن يستمع إلى العلم فحسب- بل يستثمر فيه وفي الجيل القادم من العلماء".



نائبة بايدن على تويتر

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارته الجديدة فى البيت الأبيض، مؤكدا على اهتمامه بالحقيقة والصدق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"سيكون العلم في طليعة إدارتي - وستضمن هذه المجموعة أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة"، فيما نقلت فضائية "العربية" قوله :"حريصون على ريادة أميركا التكنولوجية عالميا". وذلك فى إطار تقديمه فريقه العملي ضمن إدارته المقبلة.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اختيار عالم الوراثة إريك لاندر ليكون مستشارا علميًا للبيت الأبيض ، وهو المنصب الذي تركه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب شاغرًا لمدة 18 شهرا ، على أن يصبح هذا المنصب برتبة وزير للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بايدن أكد أنه سيرتقي بدور العلم في حكومته في إطار سعيه لما وصفه بـ "تحديث وتنشيط إستراتيجيتنا الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" .. مشيرة إلى أن لاندر هو عالم في الوراثة والرياضيات وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أيضًا مدير مؤسس لمعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، ويرشحه بايدن لمنصب مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا لمنصب المستشار العلمي للبيت الأبيض.