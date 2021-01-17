قافلة طبية مجانية من شباب العاشر من رمضان لأهالى المدينة.. صور

الشرقية - فتحية الديب

نظم مجموعة من الشباب محبى العمل التطوعى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية بالمجان للأهالى المترددين عليها.

وقال "شعبان حسنى" من أصحاب المبادرة، إن مجموعة من محبى العمل الخيرى من شباب المدينة وعددهم 16 شاباً، قرروا المساهمة فى رفع العبء على البسطاء من الأهالى، من خلال التواصل مع عدد من الأطباء وأصحاب معامل التحاليل ومعامل أشعة والصيدليات بالمدينة، فضلا عن مساهمة إحدى شركات الأدوية، ويتم عمل تخفيضات كبيرة من قبلهم، فضلا عن تنظيم قافلة مجانية للحالات الأكثر احتياجا والأيتام.

وتابع: أن هذه القافلة تعد الثالثة حيث من المقرر إقامة قافلة شهريا لتقديم الأدوية وتوقيع الكشف المجانى على المرضى المترددين، ووقع الاختيار على مجمع عيادات خيرى بالمدينة مكاناً لتوقيع الكشف الطبى.

وأوضح: أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من أهالى وشباب مدينة العاشر من رمضان، لكونها مبادرة شبابية وغير مدعمة من قبل أى أحزاب سياسية.



القافلة الطبية



قافلة طبية مجانية من شباب العاشر من رمضان لأهالى المدينة