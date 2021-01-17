غلق وتشميع 5 مقرات للدروس الخصوصية فى 3 مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 ، حملة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أسفر المرور بإدارة بندر كفر الدوار على أماكن الدروس الخصوصية بنطاق منطقة الحدائق عن غلق وتشميع 3 مقرات وجميعهم خارج التربية والتعليم، وبإدارة الرحمانية تم غلق مركز وأخذ تعهد على المدرس.

وبإدارة كوم حمادة تم متابعة أماكن الدروس الخصوصية بنطاق قرية دست الاشراف وتم غلق وتشميع مقر لمعلم لغة انجليزية وأخذ تعهد عليه بعدم الفتح.