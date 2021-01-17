طقس الخليج.. رياح واتربة فى السعودية وغائم فى الكويت وصحو فى الأمارات

كتب : أحمد علوى

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء فى دول الخليج، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة فى المملكة العربية السعودية، وصحوا إلى غائم جزئياً بالإمارات.

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة، ان هناك رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس نهار اليوم الاحد، غائم جزئيا و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

وفى المساء بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الامارات:

صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الغد الباكر، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية من 12 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.