صور.. تغريم 39 مواطن بدون كمامات وضبط شيش فى مقاهى مخالفات بالقرنة وإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبد الجابر رئيس المدينة، لليوم الثالث علي التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

واستهدفت الحملة، قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19 فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري، وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه، كما تم غلق 3 مقهى لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيشة.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تم خلال الحملة تحرير عدد 19 محضر متنوع بينهم 10 محاضر إشغالات و6 محاضر إدارة محال بدون ترخيص و3 محاضر نظافة، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وإدارات الإشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية، وشدد رئيس المدينة علي إستمرار الحملات وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.

وفى نفس السياق، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المدينة حملة مكبرة، مساء اليوم الأحد، شملت المرور على مواقف السيارات وشوارع المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تم ضبط عدد 20 مواطن بدون كمامة، والذين طلبوا التصالح الفوري ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه)، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية، حفاظاً على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.



تغريم 19 مواطن بدون كمامات غرب الأقصر



جانب من غلق المقاهى المخالفة بمدينة القرنة



غلق 3 مقاهى مخالفة ومصادرة 8 شيشة بالقرنة



تغريم 20 مواطن بدون كمامات فى حملة بشوارع مدينة إسنا



جانب من حملات مراجعة الكمامات بشوارع إسنا