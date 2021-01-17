صور.. اجراءات أمنية فى شوارع واشنطن مع اقتراب تنصيب جو بايدن

وكالات

شهدت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن انتشار أمنيا مكثفا، وخاصة فى محيط مقر الكونجرس، وبالقرب من البيت الأبيض، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتثور مخاوف كبيرة فى الولايات المتحدة، جراء احتمالات اندلاع أعمال عنف تزامنا مع مراسم تنصيب الرئيس الجديد، فى تكرار لمشهد اقتحام الكونجرس فى 6 يناير الجارى.

وتأتى الإجراءات المشددة فى إطار حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم 24 يناير، وذلك لتأمين مراسم التنصيب للرئيس الجديد.



اجراءات أمنية مشددة فى شوارع واشنطن



إحاطة المؤسسات الأمريكية بالأسلاك الشائكة



أحد أفراد القناصة الأمريكية



الكونجرس الأمريكى تعرض للاقتحام فى 6 يناير الجارى



جانب من المشهد قبيل تنصيب بايدن



شوارع واشنطن قبل التنصيب