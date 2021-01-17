اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 07:47 م
خالد صلاح
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صور.. اجراءات أمنية فى شوارع واشنطن مع اقتراب تنصيب جو بايدن

الأحد، 17 يناير 2021 06:18 م
صور.. اجراءات أمنية فى شوارع واشنطن مع اقتراب تنصيب جو بايدن القناصة الأمريكيين يحيطون بالكونجرس
وكالات

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شهدت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن انتشار أمنيا مكثفا، وخاصة فى محيط مقر الكونجرس، وبالقرب من البيت الأبيض، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتثور مخاوف كبيرة فى الولايات المتحدة، جراء احتمالات اندلاع أعمال عنف تزامنا مع مراسم تنصيب الرئيس الجديد، فى تكرار لمشهد اقتحام الكونجرس فى 6 يناير الجارى.

وتأتى الإجراءات المشددة فى إطار حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم 24 يناير، وذلك لتأمين مراسم التنصيب للرئيس الجديد.

اجراءات أمنية مشددة فى شوارع واشنطن
اجراءات أمنية مشددة فى شوارع واشنطن
إحاطة المؤسسات الأمريكية بالأسلاك الشائكة
إحاطة المؤسسات الأمريكية بالأسلاك الشائكة
أحد أفراد القناصة الأمريكية
أحد أفراد القناصة الأمريكية
الكونجرس الأمريكى تعرض للاقتحام فى 6 يناير الجارى
الكونجرس الأمريكى تعرض للاقتحام فى 6 يناير الجارى
جانب من المشهد قبيل تنصيب بايدن
جانب من المشهد قبيل تنصيب بايدن
شوارع واشنطن قبل التنصيب
شوارع واشنطن قبل التنصيب
مخاوف كبيرة جراء عنف محتمل فى يوم التنصيب
مخاوف كبيرة جراء عنف محتمل فى يوم التنصيب

 


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أمريكا

تنصيب بايدن

الطوارئ فى واشنطن

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