صحة الدقهلية تتابع 1200 مريض بالعزل المنزلى وقياس نسبة الأكسجين لـ 100 آخرين

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم المرور على حوالي أكثر من 1200مواطن "حالة مشتبهه" بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وذلك فى 7 إدارات صحية وهي "دكرنس، المنصورة، بلقاس، السنبلاوين، تمي الامديد، منية النصر، ميت سلسيل".
وأشار "مكي" إلى أنه تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم متابعة أكثر من 1100 حالة عن طريق الاتصال التليفوني، وتم قياس نسبة الاكسجين لعدد حوالي 100 مواطن بزيارات منزلية.
يذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.
جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.
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