صحة الدقهلية تتابع 1200 مريض بالعزل المنزلى وقياس نسبة الأكسجين لـ 100 آخرين

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم المرور على حوالي أكثر من 1200مواطن "حالة مشتبهه" بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وذلك فى 7 إدارات صحية وهي "دكرنس، المنصورة، بلقاس، السنبلاوين، تمي الامديد، منية النصر، ميت سلسيل".

وأشار "مكي" إلى أنه تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم متابعة أكثر من 1100 حالة عن طريق الاتصال التليفوني، وتم قياس نسبة الاكسجين لعدد حوالي 100 مواطن بزيارات منزلية.