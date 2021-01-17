سلطنة عمان تطلق حملة سنوية للتبرع بالدم لدعم المؤسسات الصحية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

انطلقت اليوم في سلطنة عُمان، الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار "كُن سباقاً للتبرع بالدم"، وتهدف الحملة إلى تحفيز الشباب العُماني على المشاركة فى هذا العمل الإنساني، ونشر ثقافة التبرع بالدم التطوعية بين مختلف شرائح المجتمع بمشاركة مختلف بنوك الدم في عُمان.

تم تدشين هذه الحملة والتي تستمر على مدارعاماً كاملاً، وقد بلغ عدد المتبرعين المتطوعين لعام 2020م حوالي 59 ألف متبرع، تلبية لحاجة المؤسسات الصحية العُمانية، حفاظاً على توفير إمدادات كافية منه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إمداداته على الصعيد الوطني.

يُشار إلى أن احتياج المؤسسات الصحية بالسلطنة يُقدر بحوالي 5 آلاف وحدة دم شهرياً، كما أن بنك الدم المركزي ببوشر يحتاج إلى 100 -120 متبرعاً بالدم يومياً.