سفير السعودية بمصر ينشر صورة أول جواز سفر دبلوماسى له: الدبلوماسية ليست رفاهية

كتب هيثم سلامة

استعرض أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، صورة أول جواز سفر دبلوماسي اقتناه في حياته، مشيرا أن ذلك قبل إدراكه أن الدبلوماسية ليست مجرد رفاهية أو رحلة استجام.

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" سجل اول جواز دبلوماسي اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل ان أدرك ان الدبلوماسية ليست رفاهية او نزهة او رحلة استجمام ".



السفير أسامة نقلى عبر تويتر

وأضاف مقولة للدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا بالسعودية ‏:"هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).



السفير أسامة نقلى

يأتي ذلك بعد أن كشف السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سر احتفاظه بقصاصة لأحد التقارير بإحدى الصحف لمدة 4 سنوات حول أم تبلغ من العمر98 عاما ترعى ابنها البالغ من العمر 80 عاما، موضحًا أنها تذكره بوالدته الراحلة.

وكتب السفير أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع "تويتر": "احتفظ بهذه القصاصة منذ 2017، تذكرنى بوالدتى التى رحلت عنى فجأة، وأنا فى خضم الدخول بمعمعة الحياة الوظيفية ومحاولة تثبيت قدماى المرتبكتان فيها" وأضاف:"هكذا هي الأم؛ تعيش لأبنائها حتى الرمق الأخير، تغمدالله والدتي ووالدي بواسع رحمته وجمعني واياهما في جنة الفردوس".