رويترز

سجلت روسيا اليوم الأحد 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 4012 في موسكو التي تعتزم إعادة فتح المدارس العامة غدا الاثنين بعد عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وأكد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا وفاة 481 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كوفيد-19 إلى 65566.

ووكانت قد أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أنا بوبوفا، أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في روسيا تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت بوبوفا - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن حزمة الإجراءات التي تم تطويرها والتي يتم تنفيذها بشكل صارم، تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد، وذلك بخلاف الدول الأخرى".