وأوضح المركز - في تقرير نشرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ7 أيام الأخيرة ظل عند مستوى الأسبوع الماضي، حيث بلغ 166 ألفا و255 حالة مقابل 165 ألفا و167 حالة بزيادة قدرها 0.7%، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع ملموس في الإصابات بعد انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.



وأضاف أن روسيا سجلت منذ بداية الوباء 3 ملايين و568 ألفا و209 إصابات، ما يشكل أكثر من 2.4% من عدد سكانها، فيما تعافى 181 ألفا و542 شخصا مقابل 160 ألفا و7 أشخاص في الأسبوع السابق، حيث وصلت نسبة المتعافين إلى 83% في أعلى مؤشر منذ تفشي الوباء بعد أن كانت عند 81.7% يوم الأحد الماضي.



وأشار إلى تراجع عدد الحالات النشطة بواقع 19 ألفا و16 حالة خلال الأسبوع الأخير للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس 2020 ليصل إلى 542 ألفًا و212 ألف حالة حتى اليوم، لافتة إلى تسجيل 3729 وفاة خلال الـ7 أيام الأخيرة بزيادة عن الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 3331 وفاة.