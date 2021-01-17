رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية يعلن التوصل لـ"ميثاق الجمهورية"

كتب : أحمد علوى

أعلن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوى عن توصل المجلس إلى "ميثاق مبادئ" حول الإسلام في البلاد.

وقال موسوي: "الميثاق ينص خصوصا على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وتوافق الشريعة الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية، ويشدد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية الإسلامية".

وأضاف: "الميثاق الذي يشدد أيضا على رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية، سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس للمصادقة عليه، قبل تقديمه للرئيس إيمانويل ماكرون".

ومن جهته، أشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المجلس بالتقدم الكبير المحرز، وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي".