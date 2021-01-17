دار الأوبرا العُمانية تفتح أبوابها مجددا وتطبيق الإجراءات الاحترازية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف "دار الأوبرا السلطانية مسقط" بسلطنة عُمان، اليوم استقبال زوارها وروادها وفتح أبوابها مجدداً للجمهور لقضاء أمتع الأوقات من خلال الجولات السياحية والتعرف على الجمال المعمارى لمبنى الدار الذى يُعتبر أيقونة حضارية وثقافية عُمانية.

ووفقا لصحيفة الوطن العمانية، أعطت دار الأوبرا الأولوية لضمان صحة واستمتاع الرواد والموظفين العاملين فيها أثناء التجول فى مبنى الدار، من خلال اتباع توجيهات اللجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وتطبق الدار جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الجديدة التى تم اتخاذها وتطبيقها لإعادة افتتاح المبنى، وذلك تعزيزاً لصحة وسلامة الجميع، والمتمثلة فى فحص درجة الحرارة عند دخول الزوار والسياح لضمان شعور الأمان لجميع الرواد، وملء جميع الضيوف نموذج للتواصل، وعدم تجاوز الجولات السياحية المصحوبة بمرشدين 10 أشخاص للحفاظ على التباعد الاجتماعى أثناء القيام بالجولات، والتزام جميع الزوار باتباع نظام الاتجاه الواحد والحفاظ على مسافة آمنة، بمساعدة الملصقات الأرضية لتعزيز التباعد الاجتماعى فى جميع أنحاء المبنى.