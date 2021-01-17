اليوم السابع
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جامعة بنها تطلق مبادرة "اعرف معملك" لدعم البحث العلمي والتطوير

الأحد، 17 يناير 2021 12:08 م
جامعة بنها تطلق مبادرة "اعرف معملك" لدعم البحث العلمي والتطوير الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها، مبادرة "أعرف معملك"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد بسيونى مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين علي المعامل المتميزة والتي تحتوي علي الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة، وايمانا بدورهافي تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتحقيق تميزا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بسيونى، إن المبادرة اشتملت علي محورين، الأول عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة علي موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود علي شبكة المعلومات الدولية.

أما المحور الثاني عبارة عن إتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية علي موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة, مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول علية والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية  وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.

مبادرة جامعة بنها

مبادرة جامعة بنها

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

مبادرة اعرف معملك

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