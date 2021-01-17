جامعة المنيا تعلن استصلاح 500 فدان وزراعتهم بالقمح والشعير والفول

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ، أن الجامعة نجحت في استصلاح 500 فدان جري تخصيص 45 فدان منهم لزراعة القمح ومن المتوقع أن تزيد هذه المساحة بالموسم القادم لتصل إلى 150 فدان، كما خُصصت مساحات أخرى لزراعة قمح الشعير، والفول البلدي، وبنجر السكر.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تخصيص 56 فدان لزراعة الزيتون، وتخصيص مساحات لزراعة التين الشوكي والعرق سوس والقرطم والبطاطا والبصل بالإضافة إلي محاصيل الفواكه وصوبات الخضراوات، والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية كالكزبرة والكراوية، وزراعة 70 فدان بالنخيل.

وتابع أن الجامعة انتهت من تطوير العديد من المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة لأول مرة فى محافظة المنيا، تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى .

واختتم رئيس جامعة المنيا، أنه تم الانتهاء من مستشفى الكبد وتشغيله التجريبى بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه وبسعة 203 سرير مجهزة على أعلى مستوى والتشغيل التجريبى بنسبة 100% لخدمة أبناء المنيا والمحافظات الأخرى وتخفيف الأعباء عن المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المحاورة .