تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة الديكورية واستبدال المتهالك بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه مع تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة دمياط ، تجرى أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة الديكورية وتغيير الكابلات الكهربائية المتهالكة ، وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم مكتب استشارى المشروع " كلية الهندسة بجامعة بنها" وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية "الشركة المُنفذة للمشروع" وشركة الكهرباء بدمياط وكذا لجنة الإشراف .

وأوضحت محافظ دمياط، أن الأعمال تتم على قدم وساق ، وذلك لتنفيذ عمليات رفع الكفاءة للأعمدة واستبدال بعض الأجزاء المتهالكة منها او بأكملها وفقاً لما تراه اللجنة نظرًا لما تمثله بعضها من خطورة داهمة.

وأضافت المحافظ، أنه تم البدء أيضاً فى إنشاء غرف صرف مياه الأمطار، وذلك لتنفيذ شبكة متكاملة لصرف المياه لمنع تراكمها فى هذا الطريق الحيوى، منوهة الى أن المحافظة تحرص على الانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع الحضارى وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.



أعمال تطوير كورنيش النيل بدمياط