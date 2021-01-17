تعرف على أماكن 16 مقرا بالمرحلة الثانية لتعويضات النوبة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من فتح باب "تعويضات النوبة" لتلقى رغبات النوبيين المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، بـ16 مقراً موزعة بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" هذه الأماكن:

أولاً: بالنسبة لتعويضات التقنين وتملك الأراضى المقام عليها المساكن تشمل عدد 4 لجان بمركز ومدينة أسوان وهى:

اللجنة الأولى ومقرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان '' قاعة الاجتماعات'' : وتشمل قرية غرب أسوان داخل الزمام، قرية غرب أسوان خارج الزمام، الطلبات المعلقة من المرحلة الأولى.

اللجنة الثانية حى جنوب المدينة: وتشمل غرب سهيل، المنشية الجديدة، الشلال.

اللجنة الثالثة حى غرب المدينة: وتشمل الشيخ هارون، نجع المحطة، عزبة الحدود، الكرور.

اللجنة الرابعة: وتشمل الجزيرة، السيل الريفى، الحصايا، قرية أبو الريش.

ثانيًا: تعويضات تقنين تقرير حق الانتفاع بالجزر بأراضى طرح النهر المقام عليها مساكن مقرها مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية.

ثالثًا: بخصوص تعويضات المساكن ''سكن، نقدى'' تم تخصيص 10 وحدات تضامن اجتماعى بالقرى التالية: بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكي، قورته، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت.

رابعًا: تعويضات الأراضى الزراعية مقرها المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو ''أرض قابلة للزراعة، نقدي".