اليوم السابع
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تعافى وخروج 9 حالات جدد من مصابى كورونا بقنا

الأحد، 17 يناير 2021 02:40 م
تعافى وخروج 9 حالات جدد من مصابى كورونا بقنا المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قفط التعليمى
قنا - صابر سعيد

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أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافى وخروج 9 حالات جديدة، اليوم الأحد، من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إنه شهد خروج 9 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تماماً من الإصابة.

وأضاف، أن إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بلغ 60 حالة لأشخاص تتباين أعمارهم وحالاتهم الصحية، ما بين شباب وكبار وأصحاب أمراض مزمنة.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى لا تتوانى عن تقديم كافة الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية ودعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتور راجى تواضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأضافت الدكتوره إسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، بأن الحالات التى خرجت اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 35 وحتى 70 عاماً، بينهم حالات حرجة و أصحاب أمراض مزمنة.

وطالب الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بضرورة بالتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعى و ارتداء الكمامات وتطهير أو غسيل الأيدى باستمرار تجنبا للعدوى و انتقال الفيروس.

 

 

 


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