تسجيل 377 وفاة بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 377 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12415 حالة إصابة جديدة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16310 وفيات وسجلت إيطاليا إجمالا 82177 وفاة بمرض كوفيد-19 و2.38 مليون إصابة منذ فبراير 2020.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، أنه "تم تطعيم مليون شخص في إيطاليا ضد وباء كورونا"، وكتب على الفيسبوك "نرفع الشكر لنساء ورجال الخدمة الصحية الوطنية الذين بفضل عملهم غير العادي جعلوا هذا المشروع ممكنا".

وخلص وزير الصحة إلى القول إن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه "يمثل الخطوة الأولى المشجعة في هذا الماراثون الحاسم لأجل مستقبلنا جميعًا".