تحرير 18 محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات واشغالات ونظافة بـ 3 مدن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة مساء أمس السبت، شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة، "خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد" موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالى مدينة بنها وإزالة الاشغالات.

ثم توجه بعد ذلك لتفقد أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة وهذا للوقوف علي أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومى بالعبور، في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.

ووجه، بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادرة عربات الكارو أو عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات وقد أسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وأثناء مرور المحافظ، على الطريق الدائري من اتجاه قليوب وجه رئيس مدينة قليوب بإزالة الاشغالات المقامة أسفل الدائري، حيث تم تحرير10 محاضر إشغالات، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

جانب من الجولة



جولة ليلية لمتابعة حالة النظافة



حملات إشغالات بشبرا الخيمة



خلال رفع الاشغالات



خلال متابعة حالة النظافة