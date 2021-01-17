تحرير 1460 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1460 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 468 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و69 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و60مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و131 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير30 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و35 مخالفة بيئة وتحرير26 مخالفة خط السير و6 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و40 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 55 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 9 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و34مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و68 مخالفة مواقف عشوائية و17 مخالفة طمس لوحات معدنية و39 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و160 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 35 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير49 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير48 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 34 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض غير المخصص لها كما تم العثور على سيارة متروكة بنطاق المحافظة.