اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل 38598 إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ ديسمبر

الأحد، 17 يناير 2021 06:38 م
بريطانيا تسجل 38598 إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ ديسمبر فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت بريطانيا 38598 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو أدنى عدد إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر الماضي.

ورصدت كذلك 671 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تأكد الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا سجلت أمس السبت 41346 إصابة و1295 وفاة.

 

 

 


بريطانيا

لندن

فيروس كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل أحد متلقي لقاح كورونا بالهند للعناية المركزة بعد إصابته برد فعل تحسسى

الأحد، 17 يناير 2021 06:00 م

الصحة تحذر: تعاطى التبغ يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 05:40 م

الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا للجميع بدءا من سن 16 عاما

الأحد، 17 يناير 2021 05:37 م

السجون المصرية بلا كورونا.. مساعد وزير الداخلية: التزامنا بالإجراءات الاحترازية ساهم فى عدم تسجيل أية إصابات بالفيروس.. إشادات دولية بالمنظومة الصحية خلف القضبان.. ونزيل إخوانى: نتلقى رعاية صحية متكاملة.. فيديو

الأحد، 17 يناير 2021 05:30 م

تعرف على أبرز 5 أسئلة حول أكبر حملة تطعيم بلقاحات كورونا بالهند

الأحد، 17 يناير 2021 05:30 م

الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 05:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة