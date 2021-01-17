أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الديمقراطية الأمريكية أثبتت أنها مرنة وصادقة وقوية، على الرغم من الضغط عليها وتهديدها واختبارها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2020.
وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من الضغط عليها واختبارها وتهديدها طوال انتخابات عام 2020، أثبتت ديمقراطيتنا أنها مرنة وصادقة وقوية".
جو بايدن
ومن جهة آخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الذى ورث مجموعة من أزمات لم يسبق لها مثيل، يخطط لبدء إدارته بعشرات الأوامر التنفيذية تترأس المقترحات التشريعية الموسعة، وهى خطوة تشير إلى نقطة تحول لأمة تترنح من المرض والاضطراب الاقتصادى والصراع العنصرى والآن من آثار الهجوم على مبنى الكونجرس.
وبحسب مذكرة رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين، والتي حصلت نيويورك تايمز عليها، فإن بايدن يعتزم يوم تنصيبه توقيع أوامر تنفيذية منها ما يعيد انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة وتمديد القيود الوبائية على «عمليات الإخلاء» ودفع قروض الطلاب والإلزام بارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات والطلب من الوكالات معرفة كيفية لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود.
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