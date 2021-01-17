ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الديمقراطية الأمريكية أثبتت أنها مرنة وصادقة وقوية، على الرغم من الضغط عليها وتهديدها واختبارها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من الضغط عليها واختبارها وتهديدها طوال انتخابات عام 2020، أثبتت ديمقراطيتنا أنها مرنة وصادقة وقوية".



جو بايدن

ومن جهة آخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الذى ورث مجموعة من أزمات لم يسبق لها مثيل، يخطط لبدء إدارته بعشرات الأوامر التنفيذية تترأس المقترحات التشريعية الموسعة، وهى خطوة تشير إلى نقطة تحول لأمة تترنح من المرض والاضطراب الاقتصادى والصراع العنصرى والآن من آثار الهجوم على مبنى الكونجرس.