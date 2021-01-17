إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 74 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي شدد على تنفيذها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث كلف المحافظ الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمقاهي والمحال للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية بها.
وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بسان لها، إلى أنه في هذا الصدد، شنت محافظة الإسكندرية؛ اليوم حملة مكبرة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع 45 و أسفل كوبري 45 و شارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة علي إغلاق وتشميع 4 منشآت مختلفة و عمل 6 محاضر صحية و تموينية للمحال والمطاعم المخالفة، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام، وتم التحفظ على 74 حالة أشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.
وخلال الحملة وجه السكرتير المساعة إعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لعدم وجود إشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها، والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.
وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشأة، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم إرتداء الكمامات بالمنشأت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.
شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزة، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، و أشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).
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