إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 74 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي شدد على تنفيذها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث كلف المحافظ الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمقاهي والمحال للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية بها.

وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بسان لها، إلى أنه في هذا الصدد، شنت محافظة الإسكندرية؛ اليوم حملة مكبرة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع 45 و أسفل كوبري 45 و شارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة علي إغلاق وتشميع 4 منشآت مختلفة و عمل 6 محاضر صحية و تموينية للمحال والمطاعم المخالفة، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام، وتم التحفظ على 74 حالة أشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.

وخلال الحملة وجه السكرتير المساعة إعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لعدم وجود إشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها، والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشأة، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم إرتداء الكمامات بالمنشأت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.

شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزة، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، و أشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).