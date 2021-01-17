اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق المرحلة الثانية من تعويضات أبناء النوبة فى 16 مقراً بأسوان.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 10:31 ص
انطلاق المرحلة الثانية من تعويضات أبناء النوبة فى 16 مقراً بأسوان.. صور انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من فتح باب "تعويضات النوبة"، لتلقى رغبات النوبيين المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، وذلك بـ16 مقراً موزعين على محافظة أسوان.
 
ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، للوفاء بالوعد بتعويض أهالى النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وخزان أسوان، واستكمال التعويضات بفتح باب المرحلة الثانية.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى تصريح خاص، أنه تم فتح باب تلقى طلبات المرحلة الثانية من تعويضات النوبة لمن لم يتم تعويضهم خلال المرحلة الأولى، وعددهم 5329 شخصاً، موضحاً أنه تم تجهيز 16 مقراً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال الراغبين فى التعويض من المستحقين، مؤكداً أنه وجه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للمتقدمين خلال فترة فتح باب تلقى الرغبات.
 
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (1)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (1)

انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (2)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (2)

انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (3)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (3)

انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (4)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (4)

انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (5)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (5)

انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (6)
انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة (6)

 


تعويضات النوبة

تعويض اهالى النوبة

النوبة

السد العالى

خزان اسوان

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة