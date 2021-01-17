انطلاق المرحلة الثانية من تعويضات أبناء النوبة فى 16 مقراً بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من فتح باب "تعويضات النوبة"، لتلقى رغبات النوبيين المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، وذلك بـ16 مقراً موزعين على محافظة أسوان.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، للوفاء بالوعد بتعويض أهالى النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وخزان أسوان، واستكمال التعويضات بفتح باب المرحلة الثانية.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريح خاص، أنه تم فتح باب تلقى طلبات المرحلة الثانية من تعويضات النوبة لمن لم يتم تعويضهم خلال المرحلة الأولى، وعددهم 5329 شخصاً، موضحاً أنه تم تجهيز 16 مقراً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال الراغبين فى التعويض من المستحقين، مؤكداً أنه وجه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للمتقدمين خلال فترة فتح باب تلقى الرغبات.