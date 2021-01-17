انطلاق اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى الغردقة الثلاثاء المقبل

كتب أحمد جمعة

يصل أعضاء لجنة متابعة المسار الدستورى الليبى من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد إلى الغردقة، لحضور اجتماع جديد لاجتماعات المسار الدستورى برعاية أممية.

أكد مصدر ليبى لـ"اليوم السابع" أن اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستورى الليبى، ستعقد يوم الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام بحضور أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات المسار الدستورى في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الماضى، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وتم إجراء مشاورات بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.