اليوم السابع
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انتظام حركة الملاحة وعبور 22 سفينة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

الأحد، 17 يناير 2021 01:44 م
انتظام حركة الملاحة وعبور 22 سفينة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالى حركة السفن اليوم 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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