المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يزال يضرب البلاد بشدة بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة خلال ال(24) ساعة الماضية و1000 حالة وفاة على الرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة.
ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها "إنه تم رصد 20523 حالة إصابة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة بينما في اليوم السابق كان هناك 21366 مصابا، وهو ما يفسر اكتظاظ المستشفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 1630258 مريضا ووصل عدد المتوفين إلى 140241.
وتتوقع وزارة الصحة تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا عندما يتم تطعيم 70 % من السكان البالغ عددهم 127 مليون نسمة، والذي يجب أن يحدث في غضون 18 شهرا اعتبارا من يناير الجاري.
المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعةالأحد، 17 يناير 2021 10:21 م
كورونا - صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يزال يضرب البلاد بشدة بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة خلال ال(24) ساعة الماضية و1000 حالة وفاة على الرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة.
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